Přežil. Ostatní strany bývalé předsedy vraždí, říká pro EZ končící předseda STAN Gazdík

Ve svém projevu jste řekl, že neodcházíte nespokojen. Platí to i po volbě předsedy? Jste spokojen s tím, koho delegáti zvolili za vašeho nástupce?

Naopak, jsem ještě méně nespokojen. Nejenom z volby předsedy, ale i z volby předsednictva. Je to skutečně úžasný tým, jak ty lidi roky znám, každý si to může ověřit. Jsou tam skutečně lidé, kteří něco ve svých obcích a městech dokázali, za kterými je vidět kus práce. Takže já to vidím skutečně tak, že se podařilo, co jsem chtěl, aby hnutí STAN dostalo nový impuls. A to složení předsednictva takovým impulsem může být.

Také jste tu dopoledne řekl, že by měl nový předseda dostat dostatek času na aklimatizaci na politické scéně. Potřebuje to vůbec Vít Rakušan?

Je to zkušený politik, nicméně my to chceme udělat trochu jinak, i proto si vážím, že mě Vítek požádal, abych byl dále místopředsedou. I v tom chceme být jiní, než ostatní strany, které své bývalé předsedy "vraždí", hádají se s nimi a mají spolu spory.

Myslím, že nějaký čas na předání agendy je skutečně potřeba pro kohokoliv, ať je jakkoliv zkušený ve velké politice. Připravit se dobře na krajské volby bude obrovskou výzvou a obrovským úkolem, protože my skutečně v nich podle toho lidského potenciálu, který za námi po vítězných komunálních volbách je, máme velkou šanci.

Opravdu jste se rozhodl kandidovat do předsednictva až dnes?

Abych byl přesný, rozhodl jsem se po diskuzi už předevčírem. Nepočítal jsem s tím, chtěl jsem se věnovat práci pouze pro Zlínský kraj, ale protože si to pan předseda výslovně přál, tak jsem jeho výzvu pokorně přijal.

Vítu Rakušanovi jste symbolicky předal opravdový stan. Co myslíte, že s hnutím udělá?

Já bych si přál, aby o něj – jako o opravdový stan – dobře pečoval, aby ho nezašpinil a postupně jej zvětšoval, aby se do něho vešlo co nejvíc lidí a aby ten stan dobře sloužil této zemi.