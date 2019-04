SPD se propadá. Volby by vyhrál Babiš, druzí Piráti

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Hnutí ANO by volilo 33 procent voličů, o dva procentní body více než na přelomu února a března. Druzí by ve volbách do Sněmovny skončili Piráti se ziskem 19 procent hlasů a třetí ODS by dostala 13,5 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Do Sněmovny by se dostalo sedm subjektů. Na hranici vstupu balancují lidovci a hnutí SPD, které přitom v předchozím průzkumu dostalo 9,5 procenta.