Komunisté si rýpli do Starostů. Soudruzi mě baví, vrátil jim úder Gazdík

Předání předsednického křesla Vítu Rakušanovi bylo známe již dopředu, protože o dalším kandidátovi se neuvažovalo. Politici jiných stran však přesto volbě věnovali pozornosti.

Náklonost nově zvolenému předsedovi stran vyjádřil předseda největší opoziční strany Petr Fiala (ODS)."Gratuluji @Vit_Rakusan ke zvolení předsedou @STANcz a těším se na další spolupráci," gratuloval Fiala a naznačil názorovou blízkost a politickou spolupráci.

Myšlenka zarezonovala i u Víta Rakušana. "Děkuji, pane předsedo, i já se těším na spolupráci při boji proti politice marketingu," odpovědel mu na Twitteru předseda STAN a mezi řádky přidal kritickou výtku směřující k vládnímu hnutí ANO. Středové a pravicové parlamentní strany dlouhodobě spolupracují a nejen podle vřelých gratulací se dá očekávat, že budou uvažovat o koaliční nebo jiné spolupráci v nadcházejících volbách.

Ke spolupráci vyzval nové vedení i Miroslav Kalousek (TOP 09). "Blahopřeji @Vit_Rakusan ke zvolení předsedou @STANcz. Není to žádný rychlovýrobek PR agentury. Má za sebou bohaté zkušenosti z komunální a krajské politiky i z práce ze sněmovny. Bude to dobrý předseda," Kalousek rovněž narazil na politické metody vládního hnutí ANO. TOP 09 a STAN kandidují ve společné koalici do nadcházejících evropských voleb.

Kritičtější apel zazněl od předsedy KSČM Vojtěcha Filipa."Hnutí STAN volí nového předsedu. Petr Gazdík, dá se říct, nechává hnutí osudu. Vít Rakušan je naopak přesvědčen, že STAN má převzít vládní zodpovědnost. Naštěstí pro nás, rozhodují občané. Selský rozum je nejlepší rádce a trocha skromnosti není na škodu," napsal na adresu strany Fiip na Facebooku.

Komunistického zájmu o novinky u Starostů a nezávislých si všiml i odstupující předseda. "Soudruzi mě baví!" zareagoval.

Pobavení u Petra Gazdíka vyvolalo v rámci komunistického komentáře nejspíš to, že sice podle FIlipa nechal STAN na pospas, ale zároveň byl zvolen místopředsedou strany.