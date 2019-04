Drsný spor: Jiří Pospíšil je neskutečný podrazák, tvrdí pirátský poslanec. Jděte do háje, vzkázal mu Kalousek

Ferjenčík na sociálních sítích připomněl, že on sám se po zisku poslaneckého mandátu vzdal angažmá v pražském zastupitelstvu, protože Piráti kumulaci funkcí v politice nepovažující za rozumnou. „To mi umožňuje sledovat fungování nové pražské koalice s odstupem a současně můžu mluvit otevřeněji, než přímí účastníci,“ myslí si poslanec.

Pražská koalice podle něj funguje dobře. „Bohužel jsme narazili na jeden problém, o kterém jsme tušili od začátku, ale doufali jsme, že nebude eskalovat tak rychle. Největší a řekl bych že jediný podstatný problém pražské koalice je to, že Jiří Pospíšil je neskutečný podrazák. V pondělí se shodnete se zástupci TOP 09 v koalici, že uděláte anonymní analýzu počtu prázdných bytů, ve středu vás za to Pospíšil označí za komunisty.“ zlobí se poslanec Pirátů.

A není to prý jediný případ. „Další pondělí se se zástupci TOP 09 na koaličním jednání shodnete na odvolání zástupců managementu z dozorčí rady Pražské plynárenské, protože je absurdní, aby kontrolovali sami sebe, a v úterý se Pospíšil pasuje do role ochránce odborů a udělá z toho mediální kauzu jako blázen, přestože to byl on, kdo ještě jako ministr spravedlnost zrušil nárok na místa pro zástupce zaměstnanců v dozorčích radách firem pod 500 pracovníků,“ píše na facebooku Ferjenčík.

Pane @Mikiferjencik, už jste únavní.Před volbami 2017 jste o mně šířili na svém autobusu tu nejsprostší babišovskou pomluvu a povykovali, že nesmím být předsedou @TOP09cz. Teď zase vzýváte náš sněm a nechcete pro změnu @Pospisil_Jiri. Jděte do”háje”Vy a přestaňte kádrovat druhé. https://t.co/XFJaQwWrEw — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 13. dubna 2019

I proto poslal Pirát předsedovi TOP 09 vzkaz. „Doufám, že to koalice vydrží do eurovoleb se ctí a potom si snad pan Pospíšil vybere, na které židli chce sedět. Podstatný bude i podzimní sjezd TOP 09, věřím, že se tam předseda TOPky změní, protože s takovýmhle podrazákem žádná integrace TOP 09 a STAN jednoduše není možná,“ tvrdí Ferjenčík. „Jo, je možný, že tuhle bitvu prohrajeme a do vedení Prahy se kvůli Pospíšilovi vrátí kmotři z ODS okolo Alexandry Udženije, to už holt budou muset zhodnotit voliči. My uděláme maximum pro to, aby tenhle scénář nenastal,“ dodává.

Svého stranického šéfa se obratem zastal šéf poslaneckého klubu TOP 09. „Pane @Mikiferjencik, už jste únavní. Před volbami 2017 jste o mně šířili na svém autobusu tu nejsprostší babišovskou pomluvu a povykovali, že nesmím být předsedou @TOP09cz. Teď zase vzýváte náš sněm a nechcete pro změnu @Pospisil_Jiri. Jděte do ”háje” Vy a přestaňte kádrovat druhé,“ vzkázal mu Miroslav Kalousek.

Tím ale spory neskončily. Pospíšil se také navezl do pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) kvůli otevřenému dopisu, který o víkendu poslal do médií. Ten Pospíšilovi v otevřeném dopise vytkl jeho mediální výstupy.

„Nerozumím tomu, proč @ZdenekHrib o víkendu posílá dopis do médií. Pro nás důležitý ideový spor o zdanění prázdných bytů a zásahu do soukromí lidí jsme vyřešili minulý týden, beru to jako uzavřené téma. Zítra je svolané koal. jednání, kde si vše s panem primátorem můžeme vyříkat,“ vzkázal prostřednictvím twitteru Pospíšil.

V ten moment se do hádky zapojil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Dobrý den, opravdový politik přece pracuje i v neděli! :) zdravím z benzinky na cestě z konference!“ vzkázal Pospíšilovi.