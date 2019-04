Zeman si proklepne kandidáty na nové ministry, Kremlík přijel do Lán jako první

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kandidát na ministra dopravy Vladimír Kremlík přijel do Lán na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman chce s Kremlíkem mluvit předtím, než ho do čela ministerstva dopravy jmenuje. Prezident se dnes v lánském zámku sejde také s uchazečem o post ministra průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Zeman už oznámil, že nové ministry jmenuje po návratu ze své cesty do Číny 30. dubna.