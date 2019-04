Klausův institut opět tepe Čaputovou: Dětinské gesto, jen provokuje Zemana

Valenta z Institutu Václava Klause připomíná, že v průběhu slovenské prezidentské kampaně se za kandidátkou Zuzanou Čaputovou vypravil duchovní Tomáš Halík. „Účelem jeho cesty bylo vyjádřit místopředsedkyni strany Progresivní Slovensko podporu a omluvit se (!) jí za výrok trnavského arcibiskupa Jána Orosche, který řekl, že katolík, jenž by volil tuto ultraliberální kandidátku, se dopouští těžkého hříchu. Proti setkání mezinárodního pokrokářského aktivisty Halíka, toho času rovněž katolického „kněze“, s aktivistkou Čaputovou nelze nic namítat z formálního, ani z věcného hlediska,“ myslí si analytik.

Problém nicméně vidí v tom, jak se po svém vítězství zachovala Čaputová. „Jestliže si ale Čaputová dva týdny po svém zvolení slovenskou prezidentkou pospíšila navštívit Halíka a další své nadšené pražské podporovatele K. Schwarzenberga, M. Kocába či M. Žantovského v Praze, pak už to v pořádku není,“ tvrdí Valenta s odkazem na nedávnou návštěvu slovenské advokátky v Praze.

Podle analytika Čaputová zvolením přestala být soukromou osobou a stala se nejvyšším slovenským ústavním činitelem, který si musí být vědom potřebné zdrženlivosti ve vztahu k vnitropolitickým poměrům ostatních zemí. „Setkáním s výše uvedenými osobami, které se dlouhodobě ostře, ba nepřátelsky vymezují proti současnému českému prezidentovi, Čaputová tuto zásadu porušila,“ tvrdí zástupce Institutu Václava Klause.

Podle něj je toto chování jakousi mstou české hlavě státu. „Její poněkud dětinské gesto, údajně drobná provokace vůči Zemanovi za jeho podporu jejímu protikandidátovi Ševčovičovi, česko-slovenským vztahům nijak neposloužilo. Bylo by dobře, kdyby šlo o ojedinělé vybočení ze standardních postupů hlavy státu. Horší by však bylo, kdyby svůj skromný politický program „za slušné Slovensko“ chtěla „aktivisticky“ obohatit pravidelnými přešlapy tohoto typu. Zejména ve vztahu k dnešnímu Maďarsku by to mohlo mít velmi nepříjemné důsledky,“ varuje.

Klausův institut Čaputovou kritizoval už ihned po jejím zvolení. Ekonom a výkonný ředitel institutu Jiří Weigl tvrdil, že "Slovensko má smůlu" a že si zvolilo osobu bez potřebné kvalifikace. Zuzana Čaputová má podle Weigla jedinou známou přednost a výhodu, kromě toho, že je žena – dosud nic nevykonala, nikdo jí nezná, a tak o ní nelze nic říci