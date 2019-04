Výlety Prátů končí. Zahraniční cesty pražských politiků bude schvalovat rada

"Budeme schvalovat jednotlivé zahraniční cesty ještě před tím, než se na ně vyjede. Tento tisk je v podstatě prvním podle toho postupu, jak jsme se na tom shodli," uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Doplnil, že dosud se výjezdy do zahraničí plánovaly na čtvrt roku dopředu, což se tímto změnilo. Město bude zároveň schvalovat úpravu pravidel pro schvalování cest, která je nutná v důsledku změny statutu hlavního města. Podle zákona tak měla učinit už předchozí politická reprezentace, což se ale nestalo, dodal primátor.

Zahraniční cesty pirátských radních se v poslední době dočkaly kritiky, a to v případě primátorovy cesty na Tchaj-wan a radního Víta Šimrala do Kalifornie. Podle kritiků to byly zaplacené dovolené, což Piráti odmítli.

Cesta primátora podle nich byla produktivní a plně hrazená protistranou a v případě Šimralova výjezdu se náklady zaplatily mimo jiné tím, že dojednal přesídlení nadějné technologické firmy ze Sillicon Valley do české metropole.

Náklady na zahraniční cesty se v Praze řešily i v minulých obdobích, politici se s oblibou vzájemně obviňují z toho, že si pořádají dovolené za veřejné peníze. Současná pražská koalice v poslední době přes média řeší více problémů, spor je zejména mezi TOP 09 a Piráty.