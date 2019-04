Kremlík a Havlíček prošli, Zeman je jmenuje novými ministry

Havlíček po schůzce se Zemanem novinářům řekl, že při zhruba hodinovém jednání hovořili o prioritách, které ho v úřadu čekají. Zmínil přitom řešení energetické koncepce nebo snižování cen mobilních dat. Právě kvůli přístupu k řešení cen dat byla kritizována dosavadní ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO).

"Je to jedna z priorit. Je naprosto nepřípustné, aby Česká republika byla v situaci, kdy za data platíme jedny z nejvyšších cen v Evropě," řekl Havlíček.

Podpora podnikatelů, slučování vládních agentur, energetická koncepce a změna komunikace na MPO. To byla hlavní témata příjemné a konstruktivní diskuse s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. https://t.co/d2PVUSKwf4 — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) 15. dubna 2019

Ke zlevnění dat jsou podle něj nutné tři kroky - usnadnění přechodu mezi operátory, úprava pravidel pro velkoobchodní ceny pro takzvané virtuální operátory a příchod čtvrtého plnohodnotného operátora na český trh. Pro aukci frekvencí, ve které by čtvrtý operátor mohl přijít, bude podle Havlíčka klíčové nastavit podmínky tak, aby to pro nového hráče na českém trhu bylo zajímavé.

Havlíček by také chtěl restrukturalizovat agentury, které podporují český export. Hodlá spojit aktivity českých exportních zastoupení, jako jsou CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism i české ambasády. Slibuje si od toho, že podnikatelé budou mít "komfortní servis z jednoho místa" a že stát ušetří. Chtěl by například umístit CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism v Praze do jedné moderní a dobře dostupné budovy.

Budoucí ministr chce také zlepšit komunikaci ministerstva směrem k podnikatelům.

Havlíček uvedl, že ho premiér Andrej Babiš (ANO) oslovil s nabídkou na vedení ministerstva průmyslu a obchodu už před dvěma roky, tehdy ji ale nepřijal. Nyní o možnosti, že by vystřídal Novákovou, jednal s Babišem "v posledních dnech až týdnech".