Kdo bude Česko zastupovat v europarlamentu? Zájem mají kryptobaron, ukulelistka i majordomka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Europoslanci by se letos chtěli stát "kryptobaron", ukulelistka, překladatel ze sanskrtu, předsedkyně Klubu labužnických pohodářů, šéfka spolku Větráme školy, majordomka nebo pilot závodních vozů. Vyplývá to z porovnání profesí kandidátů pro volby do Evropského parlamentu, které dnes provedla ČTK.