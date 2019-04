Babiš smetl plán ČSSD: O zdanění bank vůbec jednat nebude

Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude jednat se sociálními demokraty o zdanění bank, jak je navrhuje menší koaliční strana. Po dnešním jednání vlády ministerský předseda řekl, že o návrhu státního rozpočtu na příští rok má předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček debatovat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Hamáček to potvrdil, jedním z návrhů ČSSD bude podle něho zavedení odvodů z bankovních aktiv. Do rozpočtu by tento odvod mohl přinést až 14 miliard korun ročně, řekl vicepremiér.