Zrušení karenční doby? ODS chce odklad, návrh rozzlobil všechny sněmovní strany

ODS dnes upozornila na to, že vláda už dříve slibovala zavedení elektronické neschopenky současně se zrušením karenční doby. Podle poslance Jana Bauera (ODS) to mělo zaměstnavatelům alespoň částečně kompenzovat náklady, které jim s opětovným proplácením prvních tří dnů nemoci zaměstnanců vzniknou. ODS proto prosazuje odklad zrušení karenční doby, dokud nezačne elektronická neschopenka plně fungovat. Podle současného návrhu ministerstva práce by to mělo být od 1. ledna 2020, zatímco zrušení karenční doby začne platit od letošního července.

ČSSD odklad zrušení karenční doby odmítá. ANO sice nestanovilo svým poslancům závazné hlasování, hnutí ale dává najevo spokojenost s ujištěním ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), že e-neschopenka začne plně fungovat od příštího roku a že od listopadu ji budou testovat.

Proti odkladu zrušení karenční doby je i KSČM, která menšinovou vládu ANO a ČSSD podporuje. "Opakovaně říkáme, že ani odklad e-neschopenky nás nepřiměje k tomu, abychom podpořili odklad proplácení prvních tří dnů nemocenské," řekl šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik. Spojování obou záležitostí vnímá jako umělé.

Také opoziční Piráti nevidí důvod pro odklad konce karenční doby. "Ty dvě věci spolu nesouvisí, nemyslíme si, že je nutné je spojovat," řekl poslanec Lukáš Kolářík. Uvítal také příslib, že elektronická neschopenka bude plně funkční od příštího roku.

Naopak podle předsedy poslaneckého lubu SPD Radima Fialy by zrušení karenční doby mělo být navázáno na e-neschopenky. Hnutí SPD chce, aby byly e-neschopenky zavedeny co nejdříve.

Také TOP 09 podpoří návrh ODS na odklad zrušení karenční doby, dokud nebude plně zavedena elektronická neschopenka. Poslanec Vlastimil Válek (TOP 09) zároveň vyzval, aby elektronické neschopenky po zavedení 1. ledna fungovaly půl roku až rok pouze ve zkušebním provozu. Nemocnice podle něj potřebují kvůli elektronickým neschopenkám změnit své počítačové systémy a poslanec nepovažuje za reálné, že se to podaří udělat do konce letošního roku.

Také předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan uvedl, že by karenční doba měla být vázána na zavedení e-neschopenky. "Náběh karenční doby od července bez toho, aby byl funkční princip e-neschopenky, považujeme za velmi nerozumný," řekl. Poslanci STAN také pochybují, že e-neschopenka bude v plném nasazení schopna fungovat od 1. ledna 2020.