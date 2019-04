Brutální útok na číšníka: Obžalovaný Nizozemec se u soudu obořil na svědka

Potyčka vznikla loni 21. dubna u restaurace, která se nachází u obchodního centra Quadrio. Hádka mezi sedmičlennou skupinou, která přijela do české metropole na rozlučku se svobodou, a obsluhou restaurace vypukla kvůli tomu, že si cizinci do podniku přinesli vlastní alkohol.

Provozní restaurace dnes soudu popsal, že někteří ze skupiny obsluze vulgárně nadávali, jeden z nich, který není obžalován, podle něj po chvíli začal rozkopávat nábytek restaurace. Cizinci podle svědka několikrát odcházeli, vždy se ale vrátili. Manažer pak do jednoho z návštěvníků strčil, což vyprovokovalo fyzický konflikt.

zdroj: YouTube

"Chtěl jsem, aby už odešli," vysvětlil dnes muž. Jeho slova potvrdila i další svědkyně, která ale také uvedla, že i ve skupině turistů byl muž, který se snažil konflikt klidnit.

Z následné rvačky vyšel nejhůře jeden z číšníků, který přišel manažerovi restaurace na pomoc. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými a tříštivými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku. Následky má podle svých slov dodnes, po obžalovaných žádá odškodné 2,6 milionu korun. Znalec z oboru zdravotnictví Petr Navrátil dnes řekl, že muž trpí posttraumatickou stresovou poruchou, jeho prognóza je ale spíše dobrá.

Na to, že bitku vyprovokoval právě jeden z pracovníků restaurace, v pondělí upozorňovali oba bratři, které obžaloba považuje za hlavní útočníky. "Vy a můj kamarád (...) jste zodpovědní za to, že ta rvačka začala," řekl dnes svědkovi Armin. Ve své výpovědi bratři uvedli, že se do konfliktu zapojili proto, aby bránili své přátele.

U soudu dnes také vypovídala znalkyně z oboru psychiatrie Alena Gayová. U obžalovaných bratrů nezjistila žádnou duševní poruchu, jejich rozpoznávací a ovládací schopnosti byly podle ní v době útoku zachovalé. "Útok byl fyzicky koordinován, byl zacílený," řekla. I pokud by byli bratři pod vlivem alkoholu, jak v pondělí uvedli, byly by jejich ovládací schopnosti podle znalkyně sníženy jen mírně. Podobně mluvil i psycholog Petr Weiss, který dodal, že resocializace u obou mužů je příznivá.

Policie bratry původně vinila z těžkého ublížení na zdraví, později ale kvalifikaci zpřísnila. Muži jsou obžalováni také z výtržnictví. Armin se navíc zodpovídá z pokusu o ublížení na zdraví. V noci před zbitím číšníka podle obžaloby udeřil do obličeje mladíka, s nímž se pohádal před klubem v Dlouhé ulici. Nahvi vinu popírá, žádný konflikt prý neměl, jeden ze svědků ho ale dnes označil za účastníka konfliktu.

Třem dalším členům skupiny turistů soud už dříve uložil podmíněné tresty a pětileté vyhoštění z Česka. Zbylé dva policisté propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit.