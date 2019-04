Francie je ve válce, hodnotí požár Notre-Dame právnička Samková

Právnička Klára Samková, která vede do nadcházejících eurovoleb uskupení Alternativa pro ČR, nevěří předběžným zjištěním vyšetřovatelů rozsáhlého požáru pařížské katedrály Notre-Dame. Ti předpokládají, že požár někdo zavinil neúmyslně. Samková dala na Facebooku průchod emocím a na rovinu řekla, co si myslí.

„Kdepak se vzal takový požár?? To určitě nesouvisí! To jen čistě náhodou jsou fb účty nejen francouzských Arabů plné výsměchu a nekonečné řady výhrůžek. Kdy konečně pochopí francouzská vláda, že její země je ve válce? Kdy to pochopí Evropská unie a kdy i naše země? Musíme opravdu jen přihlížet našemu vlastnímu vraždění?“ ptá se známá právnička.

Samkovou prý nikdo nepřesvědčí o tom, že včerejší požár není „útokem islámu na Evropu“. „Má totiž příliš shodných znaků s ‚pádem‘ Dvojčat. V New Yorku i v Paříži si islámští ideologové, bezpochyby kvalitní stratégové, vybrali pro tamní společenství nejreprezentativnější objekty, a to jak rozměry, tak i ideovým obsahem,“ napsala Samková na facebookovém profilu.

Shodou okolností spojoval včerejší požár s teroristickými útoky 11. září 2001 i server YouTube, jehož algoritmus po krátký čas doplňoval přímý přenos některých světových médií šedým boxem, v němž video označoval za možný podvrh a odkazoval na článek o pádu obou věží newyorského World Trade Center.

Právnička si na závěr položila otázku, jak tomuto „útoku“ čelit. „Židovsko-křesťanský svět má arabský svět jako odbytiště zbrojařského průmyslu a sám z něj odebírá naftu. Jediná šance na obranu, která mne napadá je spojení s Čínou .Čímž se s vámi loučím a podotýkám – ne, nejsem ani Zemanův, ani Putinův agent, jen se koukám na svět,“ uvedla Samková.

Příčina požáru dosud není známá a vyšetřování pokračuje. Pařížská prokuratura však oznámila, že oheň podle všech předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním, podle nezávislých odborníků nejspíše v souvislosti s projektem renovace špičky kostelní věže. Podle rektora katedrály, biskupa Patricka Chauveta, byla všechna protipožární opatření v chrámu v pořádku.