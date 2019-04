Auto nedaleko Prahy narazilo do mostu, řidič na místě zemřel

Nehoda se stala kolem 06:00 mezi Strančicemi a Svojšovicemi. "V autě cestoval pouze jeden muž, náraz nepřežil," uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Silnice byla kvůli vyprošťování a vyšetřování nehody uzavřena.

Pětačtyřicetiletý motorkář zemřel v úterý odpoledne u Bošovic na Vyškovsku poté, co havaroval a sjel do příkopu. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí policie Kamila Haraštová. Muž zraněním na místě podlehl.

Nehoda se stala na silnici vedoucí od obce Otnice směrem na Bošovice. "Motorkář nezvládl řízení, když při předjíždění osobního vozidla projížděl zatáčkou," uvedla Haraštová. Podle ní muž vyjel mimo komunikaci a skončil v příkopu. Policie se případem zabývá.