Češi jsou odborníci na vše. O údajném útoku muslimů na Notre-Dame mluví další politik

Zatímco během pondělního večera držel palce francouzským hasičům, aby se jim podařilo zachránit co nejvíc z katedrály Notre-Dame, v úterý už se předseda hnutí SPD Tomio Okamura na Facebooku ptal, zdali „je katedrála Notre-Dame jen špičkou ledovce útoků muslimů na křesťanské kostely v Evropě“. „To se možná nikdy nedozvíme,“ napsal na sociální síti.

Požár katedrály Notre-Dame (15. dubna 2019) | foto: Instagram

Podle Okamury existuje jasný vztah nárůstu muslimské imigrace do Evropy s nárůstem útoků na křesťanské kostely. „Mnoho kostelů v západní Evropě je nyní dennodenně cíleně poničeno, pokáleno nebo podpáleno, mnohdy muslimskými imigranty, dokazuje server cs.gatestoneinstitute.org,“ uvedl Okamura,

Paradoxní je, že Gatestone Institute na svých webových stránkách uvádí, že je „nepolitickou a neziskovou radou věnující se mezinárodní politice“. Neziskové organizace přitom patří k častým terčům kritiky ze strany Okamury i dalších členů jeho hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Právě z článku institutu z 15. dubna předseda hnutí SPD ve svém facebookovém příspěvku vychází. Autorem článku je Raymond Ibrahim, který stojí za knihou Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West (Meč a turecká šavle: Čtrnáct století války mezi islámem a Západem).

Ibrahim v něm mimo jiné uvádí, že v loňském roce proběhlo ve Francii 1063 útoků na kostely, a křesťanské symboly. „Studie z ledna 2017 uvedla, že ‚extremistické islamistické útoky na křesťany‛ vzrostly ve Francii o 38 procent, z 273 útoků v roce 2015 na 376 útoků v roce 2016. Většina těchto útoků se stala v době Vánoc a ‚mnoho útoků se událo v kostelech a různých modlitebnách‛,“ stojí v článku na webu Gatestone Institute.

Příčina pondělního rozsáhlého požáru dosud není známá a vyšetřování pokračuje. Pařížská prokuratura však oznámila, že oheň podle všech předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním, podle nezávislých odborníků nejspíše v souvislosti s projektem renovace špičky kostelní věže. Všechna protipožární opatření v chrámu byla údajně v pořádku.