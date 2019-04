Babiše bude řešit OECD? Piráti stupňují tlak, Wagenknecht už poslal žádost

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Možným ovlivňováním evropských voleb kvůli unijním dotacím pro společnost Agrofert by se mohla zabývat Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rada Evropy. Požádal ji o to senátor za Piráty Lukáš Wagenknecht. Rozhodl se tak kvůli tomu, že Evropská komise zatím nezveřejnila výsledky auditu, který souvisel s údajným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotací pro Agrofert. ČTK to dnes oznámil mluvčí Pirátů Jakub Dušánek.