Do ČR přijel vietnamský premiér, Babiš vidí potenciál pro těžební či dopravní průmysl

Babiš po jednání na úřadu vlády připomněl, že se s Xuan Phucem setkali v lednu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Od svého protějšku dostal Babiš pozvánku na návštěvu Vietnamu u příležitosti blížícího se 70. výročí od navázání diplomatických vztahů. Babiš ocenil přínos vietnamské komunity v Česku. Podle Českého statistického úřadu je v ČR zhruba 61.000 Vietnamců. Po Ukrajincích a Slovácích tvoří třetí nejpočetnější menšinu.

Po jednání premiérů Česka a Vietnamu mezi čtyřma očima začalo jednání delegací. Zástupci obou států řeší otázky vzájemné ekonomické spolupráce, bilaterální vztahy, obranný průmysl či spolupráci EU-ASEAN. pic.twitter.com/DJCzMOcvw2 — Úřad vlády ČR (@strakovka) 17. dubna 2019

Premiéři se podle Babiše shodli na prohlubování ekonomické spolupráce. "Vidíme velký potenciál v oblasti těžebního průmyslu," uvedl Babiš. Další možnosti skýtá doprava, dodal. Podle tuzemských statistik v roce 2017 Česko do Vietnamu vyvezlo zboží za 106 milionů dolarů. Opačným směrem putovalo zboží za 913,9 milionu dolarů, což znamená záporné saldo 807,9 milionu dolarů (18,35 miliardy korun).

Česko podpoří snahu Vietnamu o rychlé podepsání dohody s EU o volném obchodu. "Budu se angažovat a kontaktovat Evropskou komisi, zda by to nešlo ještě před evropskými volbami," uvedl. Xuan Phuc dodal, že dohoda a související dokumenty mají strategický charakter a pomohou českým firmám se vstupem na více než devadesátimilionový vietnamský trh. Země je podle něj připravena vytvářet příznivé podmínky pro firmy, zájem má především o podnikatele v oblasti energetiky, komunikací či veřejné dopravy.

Oba premiéři podporují zavedení leteckého spoje Bamboo Airways Prahy do Hanoje. "Bylo by skvělé, kdyby tato společnost zahájila přímou linku," konstatoval Babiš. Přímé spojení by podle něj pomohlo nejen hospodářská, ale i turistické výměně.

Podle úřadu vlády dnes nejprve jednali mezi čtyřma očima premiéři, následně je doplnily delegace. Hovořili o ekonomické spolupráci, bilaterálních vztazích, obranném průmyslu či spolupráci mezi Evropskou unií a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Memoranda se svými protějšky při příležitosti jednání podepsali zástupci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a České geologické služby.

Xuan Phuc do Prahy přiletěl v úterý. Setkal se už mimo jiné s předsedou představenstva Home Credit Group Jiřím Šmejcem či zástupci Česko-vietnamské společnosti. Po jednání s Babišem má dnes na programu mimo jiné setkání s prezidentem Milošem Zemanem, šéfem Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a návštěvu česko-vietnamského podnikatelského a investičního fóra.