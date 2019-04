Klaus ml. naposledy mluvil jako předseda školského výboru. Pustil se do Fialy a Stanjury

Dnes krátce po poledni začala Poslanecká sněmovna řešit bod nazvaný Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jeho ústředním tématem byla otázka, zdali poslanci odvolají kolegu Václava Klause ze školského výboru, jemuž předsedal. Klaus logicky využil možnosti se k celé věci vyjádřit.

Pikantní byl už pouhý fakt, že schůzi právě předsedal předseda ODS Petr Fiala, který mu předal slovo. Klaus hned v úvodu řekl, že zpráva do českých sboroven je jasná. „Občanská demokratická strana ve spolupráci s exministryní Valachovou a dalšími mě prostě odvolávají ze školského výboru,“ vzkázal do škol syn bývalého prezidenta.

Pak se obrátil na samotného Fialu, kterého pořádně zkritizoval. „Ta koalice není náhodná, protože byl jste to vy, pane předsedo, který otevřel dveře inkluzi do českého školství tehdy jako ministr školství. Neudělal jste to s takovou vervou jako vaše následovkyně, spíš tak rozpačitě a neutrálně, jak je vaším zvykem,“ konstatoval nezařazený poslanec.

Klaus tvrdí, že jej poslanci neodvolávají z pozice předsedy školského výboru, ale z pozice jeho člena, jelikož předsedu si volí členové výboru sami v tajném hlasování. „Tam se Občanské demokratické straně nepodařilo postavit takového kandidáta, který by získal dostatek hlasů,“ nechal se slyšet od řečnického pultíku v Poslanecké sněmovně.

„Jako já jsem úplně v pohodě. Já klidně budu dva a půl roku teď řídit parlamentní multikáru, nebo co mi přidělíte,“ zůstal Klaus nad věcí. „Chtěl bych vás jenom poprosit, už nikdy nehovořte o nějakých věcných tématech a o odbornosti a o takovýchto věcech. Mluvte o politických dohodách, mluvte o korytech, mluvte o handlech,“ pokračoval. O jednom „handlu“ rovnou promluvil.

„Pan Stanjura tady pobíhal po klubu ANO a sliboval ústupky v EET výměnou za toto hlasování,“ nařkl svého někdejšího stranického kolegu. Výrokem zaujal i poslance TOP 09 Miroslava Kalouska. „Věří tomu někdo?“ ptal se na Twitteru bývalý ministr financí.

Václav Klaus ml. : “Stanjura nabízel hnutí ANO ústupky v EET za mé odvolání ze školského výboru.” Věří tomu někdo? — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 17. dubna 2019

Svou řeč uzavřel Klaus slovy, že si váží všech českých voličů a respektuje všechny zástupce, které si voliči do Sněmovny zvolili. „Pro vás je nadpoloviční většina českých voličů jakýsi póvl a neustále útočíte zde na jejich všechny možné zástupce a mlátíte je tady s tím po hlavě,“ vzkázal na závěr kolegům.

S projevu bylo cítit, že Klaus se svým odvoláním dopředu počítá, což nakonec potvrdily i výsledky. Pro návrh hlasovalo 93 ze 150 přítomných poslanců. Zajímavostí však je, že i v řadách ODS se našel jeden rebel, který byl proti. Byla jím poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, která se rovněž účastnila rozpravy.

„Co se myšlenky obsazování klíčových sněmovních postů týče, vždycky jsem byla zastáncem odbornosti a kvalifikovanosti kandidátů,“ uvedla poslankyně ODS. Jako na bývalou učitelku se na ní obrátila řada ředitelů škol i učitelů s tím, že ve vedení výboru je podle jejich názoru na dané téma největší odborník a změna rozhodně nebude ku prospěchu věci.

„Nadřadit vnitropolitický boj kvalitě vzdělávání považuji za zradu voličů a nemohu se na tom dále podílet. Pokud mám volit mezi loajalitou ke klubu a loajalitou k lidem, volím lidi, protože to byli oni, kteří mi dali mandát tady být,“ vysvětlila Majerová Zahradníková svůj postoj.