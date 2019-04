"Čapí hnízdo je jen třešnička na dortu." Opozice se pustila do Babiše, ČSSD vyčkává

"Kauza Čapí hnízdo samozřejmě od začátku zatěžuje tuto vládu, protože se týká přímo premiéra. Členové ČSSD si ale v referendu odhlasovali, že s hnutím ANO vstoupíme do vlády a budeme v ní prosazovat náš program. To se nám zatím daří," napsal ČTK Onderka, který patřil mezi odpůrce vstupu do vlády.

"Že se kauza pana premiéra bude vyvíjet jsme věděli, a počítáme i s tím, že to může být negativním směrem. V tuto chvíli ale musíme počkat, jak se k celé věci postaví státní zástupce. Do té doby nebudu předjímat, co bude dál," dodal Hamáček.

V koaliční smlouvě se obě strany dohodly, že "v případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti."

"Policie navrhla obžalovat premiéra této země, hrozí mu deset let vězení. To je stav ČR v roce 2019 a snad také definitivní odpověď na otázky, proč Piráti odmítli jít s ANO do vlády. Pan premiér podniká aktivní kroky, které ukazují, že je v politice za účelem osobního zisku," uvedl na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Pan premiér vykostil a zařízl veškerou protikorupční legislativu, zpolitizoval státní správu a odmítá zrušit nesmyslné povinné přimíchávání biopaliv první generace, z nějž těží opět on osobně. Jeho střet zájmů řeší Evropská komise. Čapí hnízdo je jen třešnička na dortu," doplnil Bartoš.

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila je to, že policie navrhla Babiše obžalovat, dobrou zprávou právě pro premiéra. "Čím dřív bude kauza u nezávislého soudu, tím dřív bude mít možnost očistit své jméno a zbavit svou zemi ostudy," napsal na twitteru.

Policie řeší údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který je od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení.

Stíhání čelí kromě Babiše jeho švagr Martin Herodes, premiérova žena Monika a dcera Adriana Bobeková. Obviněni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání premiérova syna Andreje vyloučila policie k vlastnímu řízení. Informovala o tom koncem března, kdy bylo skončeno vyšetřování.