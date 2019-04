Další odchod z ODS. Klause mladšího následuje jeho obhájkyně

"Je pro mě velice těžké koexistovat s kolegy v klubu, kteří nechápou mé rozhodnutí," řekla poslankyně. Stranické barvy měnit nehodlá.

Majerová Zahradníková v dnešní debatě před hlasováním o Klausovi oznámila, že pro jeho odvolání hlasovat nemůže, protože vždy byla zastáncem odbornosti. Klub jinak rozhodoval jednotně, Sněmovna na návrh ODS Klause ml. ze školského výboru odvolala.

O tom, že by nehlasovala pro Klausovo odvolání, přemýšlela už od chvíle, kdy ho ODS vyloučila ze strany, uvedla Majerová Zahradníková. "Měla jsem na to měsíc a rozhodně to není nějaký emocionální záchvěv," řekla. Do Poslanecké sněmovny šla jako bývalá učitelka prosazovat kvalitní školství, rodinu, práva jednotlivce a svobodu, uvedla. "V poslední době cítím totální deziluzi z toho, že jedna z proklamací, kterou ODS vždy říkala, že školství je její priorita, tak dělá vše pro to a ukazuje to na svém jednání, že je ochotna školství vyměnit za cokoliv," prohlásila.

Vedení ODS vyloučilo Klause ml. ze strany v polovině března, protože podle její výkonné rady "svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS". Předsednictví školského výboru připadlo občanským demokratům na základě povolebních dohod ve Sněmovně.

ODS před časem neprosadila výměnu Klause mladšího v čele výboru za stranického místopředsedu Martina Baxu. Proto dnes navrhli Klausovo odvolání z výboru, Sněmovna místo něho zvolila nového nominanta občanských demokratů Karla Krejzu.

V Poslanecké sněmovně zasedá Majerová Zahradníková od roku 2017, mandát získala díky preferenčním hlasům, na kandidátce občanských demokratů v Olomouckém kraji byla až třetí (strana získala v regionu jeden mandát). V dolní komoře působí vedle školského také v zahraničním výboru, jehož je místopředsedkyní. Loni se dvakrát ucházela o vedení sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), ani jednou ale neuspěla.