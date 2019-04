Vyznamenání shrábl, Zemanovi nefandí. Hejma si podal prezidenta

Hudebník Ondřej Hejma patřil k osobnostem, které si loni převzaly z rukou prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání, konkrétně Medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění. Frontman kapely Žlutý pes se však věnoval i novinařině a dodnes je pravidelným komentátorem politického dění. V rozhovoru pro Expres se nyní vyjádřil právě na adresu současné hlavy státu.

„Jenom proto, že mi pan prezident milostivě udělil nějakou medaili, to ještě z člověka nedělá nějakého jeho fanouška,“ konstatuje Hejma, který vzápětí připomněl, že Miloše Zemana naopak ve svých sloupcích vždy kritizoval a on to prý dobře ví. Nakonec si k němu však našel určitou cestu.

Podle Hejmy mohla právě kritika Zemana být důvodem, proč jej prezident ocenil. „Možná proto, že jsem ho kritizoval, jsem to vyznamenání dostal. Tak to prostě chodí,“ svěřil se Hejma, který patří k obdivovatelům bývalého prezidenta Václava Klause. Přiznává i to, že volí ODS.

Na exprezidenta Klause nakonec přišla řeč, když hudebník hodnotil budoucí slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. „Celý život působila v neziskové sféře, což člověka utváří. Něco to znamená. Někdo je akademik jako Klaus, někdo je byznysmen. Neziskovka je ale zvláštní kvalifikace pro prezidenta. Hlavní ale je, čím oslovila své voliče,“ uzavřel.

V nedávném rozhovoru pro XTV, pro kterou pravidelně komentuje dění nejen na české politické scéně, se Hejma věnoval i tématu brexitu, který přirovnal k rozpadu Československa. Proces odchodu Velké Británie z EU označil za „smutný příběh“. „Základní problém je v Bruselu, byla to EU, kdo vyděsil chudáky Brity neřízenou migrací, až se rozhodli, že odejdou,“ nechal se slyšet.