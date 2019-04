Končí žerty. ODS, Piráti a lidovci svolávají mimořádnou schůzi Sněmovny, i kvůli Babišovi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

ODS, Piráti a lidovci sesbírali podpisy potřebné pro svolání mimořádné schůze Sněmovny, na které chtějí probírat zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za loňský rok, deficitní státní rozpočet či situaci kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Opoziční strany to dnes oznámily na společné tiskové konferenci v dolní komoře. Jejich předsedové nechtěli předjímat, jestli by mohli usilovat o hlasování o nedůvěře vládě, pokud by Sněmovna neschválila program mimořádné schůze.