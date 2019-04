Jako projev Jakeše? Mezi Piráty a Babišem to při interpelacích jiskřilo

Spory odstartovala debata o tom, co je obchodní a akciová společnost a aktivní vlastnictví, o kterém mluvil v souvislosti s firmou ČEZ předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Stát musí mít podle něho aktuální informace o hospodaření, řešit nejdůležitější problémy a bulharské aktivity firmy by vláda měla sledovat.

"Chápu, že pan poslanec nemá žádné zkušenosti z hlediska toho, co se tady snaží diskutovat," odpověděl mu Babiš, podle kterého jsou informace o aktivitách ČEZ důvěrné a ani jako premiér je nemůže mít. "Vy nás vlastně nabádáte k nějakému trestnému činu. Děláte si tady marketing a tváříte se, že tomu rozumíte," prohlásil Babiš. Michálek mu opáčil, že jeho způsob, jak útočí na poslance, je zcela nevhodný.

Zbyněk Stanjura z ODS položil Andreji Babišovi jednoduchou otázku - kdy zveřejníte vládní investiční plán, jak jste slíbil? Odpovědí bylo 30 minut proudu vnitřního vědomí pana premiéra. Dovolil jsem si připomenout předvolební billboardy ANO 2011. pic.twitter.com/uVBw9qjVnG — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) 18. dubna 2019

Babiš následně přirovnal diskusi s Michálkem k tomu, jako by debatoval s kardiologem. Michálek podle premiéra používá názvy, které neexistují. Babiš například řekl, že ČEZ není obchodní společnost, ale akciová společnost. "Chtěl bych poprosit pana premiéra, aby se tady přestal chovat jako buran," reagoval pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, podle kterého sama ČEZ o sobě píše, že jde o obchodní společnost. Podle Michálka Babiš trapně zpochybňuje erudici ostatních poslanců, ač zjevně nerozumí právu.

Michálek předsedu vlády kritizoval i při následné diskusi o Národním investičním plánu. "Pokud (Babiš) 30 minut tady mluví o věcech, na které se nikdo neptal, jako že potřebujeme školky a školy, hledáme miliardy, tak mně to přijde opravdu jako projev Miloše Jakeše," řekl Michálek.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že "hnutí ANO a sám pan premiér jsou ve vládě už šestým rokem jako kritika sebe samých. "Říkají: 'Nikdo nikdy to neudělal lépe než tak, jak to chystáme my'," dodal. Poslankyně STAN Věra Kovářová vytkla premiérovi, že si neoprávněně přisvojuje zásluhy mimo jiné za dotace, o nichž rozhodovat nemůže. "Víme, jak tito jájínkové dopadají," dodala.