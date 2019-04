Kdo může za rozkol uvnitř ODS? Jediného viníka najít nejde

— Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz

KOMENTÁŘ – Je jediným viníkem pokračujícího rozkolu uvnitř opoziční ODS Václav Klaus mladší? Často to tak vypadá a mnozí by si dozajista přáli, aby to tak vnímala většina lidí. Včerejší odchod Zuzany Majerové Zahradníkové z poslaneckého klubu strany však ukázal, že jeden univerzální viník rozhodně neexistuje.