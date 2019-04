"Je hezkej, ale nedám." Babiš odmítl zveřejnit Národní investiční plán, dobíral si Stanjuru

"Národní investiční plán je moje myšlenka. Tady ho máte, pane Stanjuro. Koukejte, jak je celkem hezkej. A to je náš interní materiál a na vládě nebyl. A já vám ho nedám, protože je to náš interní materiál. A my z toho čerpáme a my z toho děláme rozpočet (20)20, (20)21, (20)22," uvedl předseda vlády a ANO. "Já jsem to vymyslel, my jsme to odmakali a děláme na tom, abychom sehnali ty peníze. Proč bych vám to dával," dodal.

Stanjura se plánu dožadoval na základě Babišova slibu z konce loňského listopadu. Premiér mu tehdy v odpovědi na písemnou interpelaci napsal, že Národní investiční plán "bude v nejbližší době předložen vládě ČR ke schválení". "Jakmile vláda Národní investiční plán schválí, budete s jeho obsahem seznámen," citoval Stanjura z Babišovy odpovědi.

Z premiérova dnešního vyjádření si Stanjura vyvodil, že plán je možná "další propagační příručka hnutí ANO" a v takovém případě ho nezajímá. "Nic takového jako Národní investiční plán schválený vládou neexistuje," dodal předseda poslanců ODS.

"Nevím, co je na tom nepochopitelného, je to interní materiál. Pokud ho vláda schválí, tak vám ho dám," reagoval premiér.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek poukázal na Babišova slova o tom, že z plánu chce čerpat pro další rozhodnutí vlády. Podle Michálka by takový postup mohl mít i trestněprávní důsledky. "Protože už jste trestně stíhán, tak je to celkem jedno," dodal Michálek.

Premiér Babiš dnes oznámil, že neukáže veřejnosti svůj Národní investiční plán za 3500 miliard.

Babiš v listopadu uvedl, že Národní investiční plán zahrnuje přes 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030. Toto období je rozděleno na dvě části. V první do roku 2022 mají být do programu zahrnuty projekty za 1,226 bilionu korun. Plán vznikl na základě krajských výjezdů menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů.