"Nic si neuzurpuji." Fajt odmítá důvody odvolání, krok ministra pokládá za politický

"Odlišuje manažerskou činnost od autorské činnosti," řekl dnes Fajt ČTK. Staněk dnes odvolal také ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Na Fajta podal dvě trestní oznámení, třetí, blíže nespecifikované, se připravuje.

Trestní oznámení na Fajta Staněk podal kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným Národní galerií. Podle Staňka jde o autorskou smlouvu, která nemusí být zveřejněna v registru smluv. Je na částku 1,2 milionu korun, které byly podle Staňka určeny Fajtovi a týkají se šesti výstavních projektů.

Do čela Národní galerie přichází opravdový expert, zejména na pečení chleba... https://t.co/6YcRfy7MhB — Martin Baxa (@MartinBaxa2) 18. dubna 2019

Uzavřena byla 20. prosince 2018, vyplacena byla 27. prosince 2018 a uzavřena byla s dodatkem, že nabývá účinnosti zpětně od září 2018, uvedl ministr. Doplnil, že smlouvu podepsala kancléřka NGP, tedy Fajtova podřízená.

Podle Fajta smlouva postihovala mimo jiné projekty připravované NGP k loňským výročím, na něž vláda poskytovala zvláštní dotace. Fajt v některých projektech NGP figuroval jako jejich kurátor. Autorská smlouva podle něj byla uzavřena proto, že jako generální ředitel má smlouvu manažerskou, která však nepostihuje autorské činnosti. "Pokud někteří mí předchůdci byli jen manažeři, nemuseli autorské smlouvy uzavírat," uvedl.

"Mám posudky od právníků, kdy se ta smlouva uzavírala. Částka se opírá o vládní nařízení, které dává peníze na osmičková výročí, ta jsou tam specifikována. Je tam uvedeno, že ten, kdo vytvoří koncepci, dostane 70.000 ke svému platu, celé to běželo od května 2017 do konce loňského roku," uvedl.

"Neuzurpuji si práci kurátorů, ale někdo to celé musel dát dohromady nehledě na to, že jsem byl na dvou projektech přímo kurátorsky účasten, a to je Invaze 68 a celý Salmovský palác, to byla moje záležitost," vysvětlil. Autorské smlouvy jsou podle něj v resortu běžné.