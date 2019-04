Babiš má spadeno na NKÚ. Příští týden bude ve Sněmovna hodně dusno

Zprávu NKÚ hodnotící loňský rok se chystá mimořádně probírat i vláda. Podle úřadu stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Kabinet se proti zprávě ohradil dopisem. Babiš kritizoval šéfa NKÚ Miroslava Kalu, který podle něj dělá politiku, což mu nepřísluší.

Fiala novinářům řekl, že vláda vystupuje, jako by neměla žádnou strategii. Občanští demokraté s Piráty a lidovci proto podle něj chtějí "spustit cvičný poplach, že končí hostina".

"Končí žerty, protože když se vláda nevzbudí, tak po ní zůstane jen hromada řečí, ale ani jedna podstatná reforma a za námi budou ztracené roky," uvedl Fiala. Dodal, že bude chtít slyšet konkrétní termíny chystaných kroků a jasné odpovědi.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš apeloval na zveřejnění výsledků unijního auditu ohledně dotací pro Babišovu bývalou společnost Agrofert. Piráti tento týden ve Sněmovně neúspěšně navrhovali, aby požádala Evropskou komisi o zveřejnění výsledků auditu do poloviny května, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu. Mluvit by se o tom mělo znovu. "Aby občané věděli, jestli premiér Babiš je tak čistý, jak celou dobu tvrdí," konstatoval Bartoš.

Třetím tématem probíraným na mimořádné schůzi by měl být rozpočet. "Vláda stojí na místě, je to vláda odkladů, slibů a sliby není schopna plnit," konstatoval šéf KDU-ČSL Marek Výborný. Kritizoval chaotické kroky vlády, chybějící důchodovou reformu nebo neschopnost státu řádně financovat sociální služby.

"To je ze strany opozice legitimní. My, když jsme byli v opozici, tak jsme také navrhovali mimořádné schůze. Úkolem opozice je kritizovat vládu a úkolem vlády není v tom opozici vycházet vstříc. My rozhodně pro program schůze hlasovat nebudeme, ale je právo opozice se o takovouto schůzi pokusit," řekl novinářům Hamáček.

Premiér bojuje proti tomu, co sám způsobuje. V boji proti suchu a dvojí kvalitě potravin se chová pokrytecky a stává se tak kozlem zahradníkem. Jeho ‚bývalá‘ firma huntuje venkov pěstováním řepky a je jedním z největších producentů nekvalitních potravin. — Veronika Vrecionova (@vrecionova) 18. dubna 2019

Kabinet nedávno podle informací České televize vylepšil rozpočtovou bilanci převodem 18 miliard korun z privatizačního účtu. Schodek rozpočtu tím ke konci března klesl na 9,2 miliardy korun, bez rozpuštění peněz z privatizačního účtu by průběžný deficit byl téměř 28 miliard korun.

Mimořádná schůze se nakonec nemusí uskutečnit, pokud Sněmovna neschválí její navržený program. Předsedové stran, kteří schůzi vyvolali, nechtěli předjímat, jestli by v takovém případě usilovali o hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. I v případě, že by dolní komora návrh programu nakonec neschválila, se před tím otevře prostor pro debatu, byť omezenou. Vystupovat by mohli řečníci s přednostním právem, tedy předsedové sněmovních klubů a stran, členové vlády a členové vedení Sněmovny.