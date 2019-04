Neštěstí na Madeiře zasáhlo i Česko, Zeman kondoluje prezidentovi Německa

"S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o tragické dopravní nehodě autobusu na portugalském ostrově Madeira, která si vyžádala téměř tři desítky lidských životů a mnoho zraněných," napsal Zeman v kondolenčním telegramu.

"Dovolte mi, abych v této pohnuté chvíli vyjádřil jménem české veřejnosti i jménem svým hlubokou soustrast Vám i rodinám obětí," uvedl.

Turistickým autobusem jelo podle portugalského listu Observador 57 lidí. Řidič autobusu v zatáčce v kopcovitém terénu zřejmě ztratil kontrolu nad vozem, který pak sjel z cesty a ve svahu se převrátil na jeden z domů. V době nehody v domě nikdo nebyl.

Portuguese #RedCross teams helped rescue people from the bus crash in #Madeira last evening, transporting the injured to the nearest hospital and retrieving bodies. Our thoughts are with the families of the victims. pic.twitter.com/JRVaCo1zAS