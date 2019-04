Babiš by měl zveřejnit zprávu EK ke střetu zájmů, žádají Piráti a STAN

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Piráti a Starostové dnes vyzvali předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), aby před evropskými volbami zveřejnil zprávu Evropské komise o auditu, který se týká jeho údajného střetu zájmů a unijních dotací Agrofertu. Komise ji má poslat do Prahy do poloviny května, volby do Evropského parlamentu budou zhruba o týden později.