Podivné odvolání Fajta? Odborníky rozzlobil postup ministerstva

"K personální situaci za generálního ředitele Jiřího Fajta se odborová organizace vždy vyjadřovala kriticky. Pokud bude mít řízením pověřený generální ředitel zájem, jsme připraveni s ním ihned začít spolupracovat a sdělit mu naše názory na současný stav instituce," uvedl předseda odborové organizace v NGP Pavel Piekar.

"Bavit se o tom, zda Fajt byl dobrý, či špatný ředitel, považuje Skřivánek ve srovnání s formou, jakou byl odvolán, za bezpředmětné. Tohle nás poškozuje víc, než cokoli jiného. A že ministr kultury za sociální demokracii řekne, že ministerstvo muselo ke konci roku navýšit rozpočet NG o 15 milionů proti dohodnuté částce? Vždyť je to deset metrů dálnice, ani to ne," uvedl Skřivánek. "Za Fajta se obraz galerie do zahraniční trochu normalizoval, ale tohle mu nepomůže," míní.

"Způsob odvolání Jiřího Fajta z pozice ředitele Národní galerie Praha považuji za velice problematický. Z umělecké scény i ode mě osobně zaznívaly v minulosti kritické hlasy vůči programové konzistenci nebo personálně-organizačním otázkám v NG pod Fajtovým vedením, což považuji za zdravou veřejnou diskusi. Nicméně autoritativní odvolání ředitele ze strany ministra není adekvátním řešením takové situace a opírá se navíc o diskutabilní data," uvedla Kottová.

"Národní galerie je dlouhodobě podfinancovaná, na což také Jiří Fajt ve své funkci správně upozorňoval. Ministerstvo kultury by mělo být odpovědné za adekvátní financování nejdůležitější instituce reprezentující výtvarné umění. Také argumenty směrem k nízké návštěvnosti nejsou zcela pravdivé. Jestli se Jiřímu Fajtovi něco skutečně podařilo, bylo to otevření Národní galerie širšímu spektru diváků i místní umělecké scéně, která tuto instituci řadu let takřka ignorovala," uvedla ředitelka.

Pokud si Fajt vyplácel neadekvátní honoráře mimo oficiální kanály, je to podle ní nepřípustné a trestné řešení. "I to ale očividně reaguje na celkovou finanční situaci, která se, předpokládám, týká také výše platu ředitele, jež jistě není srovnatelná s obdobnými pozicemi jinde v Evropě," upozornila.

Urychlený krok ministerstva kultury podle ní navíc nenabízí odpověď na řešení vzniklé situace. "Ta se jeví jako politicky motivovaná, skutečné příčiny i záměry nejsou jasné. Bohužel připomíná obdobné situace v Polsku nebo Maďarsku, které zpochybňují demokratické nástroje i politickou nezávislost kulturní oblasti," uvedla Kottová.