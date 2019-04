Hamáček pohrozil: Změny u žalobců by vedly k vážné debatě koalice

Vicepremiér Hamáček uvedl, že k jakýmkoliv změnám na státním zastupitelství nevidí důvod. "Kdyby k nim mělo docházet, to by možná dávalo za pravdu těm spekulacím," řekl s odkazem na prohlášení opozičních politiků, že Kněžínek musel skončit v souvislosti se středečním rozhodnutím policie navrhnout obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné v kauze Farmy Čapí hnízdo.

Rezignaci Jana Kněžínka považujeme za překvapivou. Oceňujeme jeho ochotu konstruktivně komunikovat s aktéry justice například o změnách zákona o st. zastupitelství, trestního zákoníku nebo o nutnosti navyšování platu administrativních pracovníků státního zastupitelství a soudů. — Unie stát. zástupců (@UnieSZ) 18. dubna 2019

Sociální demokracie si podle Hamáčka při vstupu do vlády s ANO uvědomovala, že případ údajného dotačního podvodu by se mohl vyvíjet. "Věděli to i naši členové (při hlasování ve stranickém referendu), je to věc, o které jsme věděli, když jsme do té koalice šli," uvedl.

Před 12 dny mluvila nastávající ministryně spravedlnosti Marie Benešová jako advokátka za bývalou hejtmanku ústeckého kraje Janu Vaňhovou. Tu policie viní, že byla součástí skupiny, jež si slovy premiéra Babiše udělala "dojnou krávu" z eurodotací v hodnotě miliard korun. — Vojtěch Srnka (@VojtechSrnka) 18. dubna 2019

Pokud ANO jen mění ministra, je to čistě v politické rovině, dodal. "Pokud by někdo začal spekulovat o změnách v systému státního zastupitelství, to už by bylo na vážnou debatu v rámci koalice," konstatoval.

Hamáček řekl, že ho změna v čele ministerstva překvapila. "Neměl jsem žádné signály, že by se (Kněžínek) rozhodl skončit. Nicméně je to jeho rozhodnutí, takže ho respektuji," uvedl. Výměna a výběr nového ministra spravedlnosti jsou podle koaliční smlouvy v gesci hnutí ANO, zdůraznil. Na adresu bývalé členky sociální demokracie Benešové uvedl, že je to zkušená právnička.