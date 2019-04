Obětní beránci českých machinací? Sestřelili Soukupa i Fajta

Ztráta důvěry za chybné a nehospodárné jednání?

V obou případech to podle slov ministra Antonína Staňka vypadá, že audit ministerstva kultury nalezl závažná finanční a hospodářská pochybení. Staněk podal na ředitele Jiřího Fajta trestní oznámení kvůli „podezřelé autorské smlouvě“ a „smlouvám nájemním“, jež ředitel údajně neschválil na ministerstvu kultury, které je zřizovatelem Národní galerie. Podle Staňka jde zvláště o autorskou smlouvu na částku 1,2 milionu korun, která byla vyplacena Fajtovi za jeho šest výstavních projektů.

„Po seznámení s výsledky jsem byl zklamán a nemohl jsem učinit nic jiného, než oba ředitele odvolat. Protože bylo mou zákonnou povinností konat. Současně jsem byl nucen podat dvě trestní oznámení, která už byla doručena státnímu zastupitelství v Praze. Další trestní oznámení se připravuje,“ řekl Staněk na dnešní tiskové konferenci.

V případě Michala Soukup, ředitele Muzea umění v Olomouc, ministr Staněk shledal, že dotyčný se dopustil „chyb v hospodaření muzea“, což bylo také oficiálním Staňkovým argumentem pro jeho odvolání. Ministr tato překvapivá vyjádření přednesl způsobem, který připomíná poměry na ministerstvu, jež sahají do hlubokých 90. lete, kde se různé kauzy v Národní galerie a obecně v širší kulturní obci stávaly důvodem k velkým rošádám a vypjatým emocím.

„Oba ředitelé na základě výsledků šetření ztratili mou důvěru v to, že jsou schopni hospodárně a s odpovědností dobrého hospodáře vést tak významné instituce s tak obrovským rozpočtem. Už loni ministerstvo kultury muselo dofinancovávat hospodaření NGP více než 15 miliony korun, podobně by to vypadalo, jak se ukazuje, i v letošním roce,“ řekl Staněk.

Krizový management, nebo čirá politická manipulace?

Oba ředitelé způsob i důvody odvolání odmítají. Ministr kultury Staněk, který je politicky příslušný v ČSSD, pověřil místo Fajta vedením NG „krizového manažer“ Ivana Morávka, který byl v letech 2007 až 2011 generálním ředitelem pekáren Penam Slovakia, firmy patřící do roku 2017 do holdingu Agrofertu, bývalého podniku současného premiéra Andreje Babiše.

Olomoucké muzeum, jež místo Soukupa povede dosavadní zástupce Ondřej Zatloukal, se nevykazuje žádným „krizovým managementem“, jímž by ho bylo lze podezřívat z vazeb na nějakou mocenskou kliku ve vládě. Nicméně skutečnost, že ministr kultury Staněk působil v letech 2014 až 2018 právě jako primátor města Olomouce a jako proděkan Pedagogické fakulty tamtéž, vyvolává obavy, zda nejde o jiné důvody, než uváděné.

Opozice., zejména v případě odvolání Fajta, který ho označuje za „politické“ - zpochybňuje i pomýlení v hospodaření i ve finančním odměňování, jež zákon umožňuje - bije na poplach. Nejpřesněji to asi vyjádřil bývalý předseda a poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek ve svém tweetu: „Tohle je pravda?! Pánové @StanekAntonin a @jhamacek, ujistěte nás, prosím, že je to špatný vtip.“

Jelikož je stětí obou „obětních beránků“ dosud čerstvé, nezbývá, než si opláchnout oči a ruce, nechat uplynout pár dní, a prožít Velký pátek a Boží hod v neděli, stejně jako Pondělí velikonoční s trochu jinými myšlenkami. Dny příští napovídá, odkud vítr vane. Opozice v podhradí burcuje proti Pražskému hradu, ale kdo ví? Zatím toho nevíme mnoho...