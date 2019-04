Topolánek zuří kvůli Babišovi: To je drsná manifestace politické moci na ose Agrofert - Hrad

Babiš tvrdí, že celá věc kolem Čapího hnízda a případné obžaloby je organizovaný komplot. Tomu se ale Topolánek pořádně vysmál. „Vážně? V tom případě si veřejnost zaslouží vědět, kdo a proč ten komplot zorganizoval. Jinak jsou to zase jen kecy, kecy, kecy. Já za tím vidím trio Faltýnek, Randák a Ištván. Jinak zbude zase jen Kalúsek...“ rýpnul si do premiéra.

Když pak bylo oznámeno, že ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ve své funkci končí, okomentoval to Topolánek slovy: „Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod...“. Kněžínka označil za rytíře smutné postavy. „Věty o tom, jak dlouho rezignaci zvažoval, jak nikdy nechtěl politickou kariéru, jsou trapně nadbytečné. Celá výměna je drsná manifestace politické moci na ose Agrofert - Hrad a je a bude účinná,“ myslí si.

Rýpnul si také do vicepremiéra Jana Hamáčka, který se nechal slyšet, že pokud nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová vymění státní zástupce, bude to na debatu o koalici. „Myslím, že @jhamacek to čte špatně. Pokud selže státní zástupce Šaroch, půjde Čapák k Městskému soudu v Praze. Odvolání k Vrchnímu soudu tamtéž. Vávrovi i Burešovi končí mandát. A kdopak navrhuje nástupce? No, schválně?“ naznačuje další vývoj někdejší premiér.

Topolánek se netají tím, že je ze současné situace zklamán. „Každý z demokratických politiků po listopadu 89 alespoň jednou vyřkl větu "patříme na západ". H*vno. Jak jsme se mýlili a jak směšní jsme téhle partě estébáků a komoušů, čekající a tvořící svou novou příležitost, museli připadat,“ posteskl si.

Tím ale neskončil. „Těm z vás, kdo mi i 9 let po konci v politice přičítají k dobru Babiše: jestli je to vaše kocovina z vlastního voličského omylu, tak do mě. Jestli ho hodláte volit i nadále, tak si trhněte a jděte diskutovat k němu. Prosím!“ vzkázal svým kritikům Topolánek.