Majerová Zahradníková je zamilovaná do Klause ml.? Slova Fialy vyvolala bouři, poslankyně mu poslala vzkaz

Zuzana Majerová Zahradníková ser vzbouřila proti ODS a nehlasovala o odvolání Václava Klause mladšího z čela školského výboru. Následně oznámil, že odchází z poslaneckého klubu občanských demokratů. Předseda strany Petr Fiala se do ní tvrdě pustil, ona si to ale nenechala líbit.

„Já si to tak úplně nedokážu vysvětlit, snad jenom tím, že paní poslankyně, to mě tak napadá, může být do Václava Klause zamilovaná, nebo něco takového,“ reagoval šéf ODS Petr Fiala na to, že Majerová Zahradníková podpořila Klause mladšího, kterého ODS vyhodila.

Jeho slova vyvolala pořádný poprask. Sama poslankyně je označila za trapný pokus o vtip. „Ano, jsem zamilovaná. Do svých dětí a 19 let do svého muže,“ vzkázala později Fialovi prostřednictvím sociálních sítí.

Ani někdejší předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř slova Fialy za vtipná nepokládá – ba naopak. „Vyzývám šéfa ODS, aby se omluvil za výroky o Zuzaně..“ vzkázal Fialovi bývalý poslanec, který se ve vysoké politice už několik let nepohybuje.

V té souvislosti připomněl, že Fiala také vyzával jednoho ze stranických kolegů k omluvě. Asi před rokem člen nymburské oblastní rady ODS a ředitel zoologické zahrady ve středočeských Chlebech René Franěk komentoval svatbu britského prince Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou slovy "následník si bere cikánku".