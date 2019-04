Ufňukánek roku, plky, lži, dezinformace. Mezi českými europoslanci se rozhořela drsná válka

Volby do Evropského parlamentu se blíží, už za zhruba měsíc si lidé napříč EU zvolí své europoslance. Kampaň je tak v plném proudu a nechybí ani osobní útoky. Do slovní přestřelky se dostali i dva současní čeští europoslanci, kteří by své posty rády obhájili.

„Dostávám písemné dotazy, proč nereaguji na zřejmé lži a předvolební PR laděné politické plky českého europoslance, označeného elfy za šiřitele dezinformací. No, právě proto, že člověka záměrně lhoucího nebo jen zcela nekompetentního nebudu zviditelňovat,“ vzkázal europoslanec a zakladatel hnutí Hlas Pavel Telička.

Ve svém tweetu nezmínil nikoho konkrétního, takže se diskutující dohadovali, koho má vlastně na mysli. Dotyčný politik se nakonec ozval sám – a Teličkovi poslal hodně ostrý vzkaz.

„Titul “Ufňukánek roku” získává pan Pavel. Poté, co najednou na twitteru kritizoval Babiše, jsem mu taktně připomněl, že za něj kandidoval a opakovaně Babiše v Evropském parlamentu do nedávna i hájil. Díky němu se stal i místopředsedou EP...a reakci si můžete přečíst. Milý Pavle, ach ta paměť. Tímto mu posíláme klíčenku a písničku od Mira Žbirky a Marthy: Čo bolí, to prebolí,“ rýpnul si do Teličky lidovec Tomáš Zdechovský.