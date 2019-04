VIDEO: Podívejte se na reportáž německé televize, která rozzuřila Andreje Babiše

Reportéři se v reportáži zabývají otázkou, zda peníze z EU škodí demokracii. Kromě Maďarska a Rumunska poukazuje také na dění v Česku a na premiéra Andreje Babiše. Reportáž německé televize také připomíná kauzu Čapí hnízdo a připomíná, že "ještě jako podnikatel byl Babiš zapleten do skandálu s podvodem".

Podívejte se na celou reportáž s českými titulky:

zdroj: YouTube

Ve videu se objeví také Babišův bývalý náměstek na ministerstvu financí Lukáš Wagenknecht nebo Milan Eibl z protikorupční organizace Transparency International.

Sám Babiš se k reportáži vyjádřil v rozhovoru pro MF Dnes. „Ano, já Bruselu vadím. Teď je zase reportáž německé televize ZDF, která je zaměřena proti visegrádské čtyřce, proti Orbánovi, proti mně. Protože my jim říkáme naše názory o migraci, jsme protiimigrační. Tato média – hlavně německá – jsou proimigrační. A my jim s našimi názory vadíme. Takže před evropskými volbami přicházejí různé reportáže, které nevznikají náhodou. Zástupkyně ZDF se mě v Bratislavě na tiskovce V4 ptala za přítomnosti kancléřky Merkelové na nesmysly, ZDF to dělá opakovaně,“ rozčílil se premiér.