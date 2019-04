Poslance Feriho na Moravě zbili dva muži. Skončil v péči lékařů

Poslanec Dominik Feri prožil hodně nepříjemnou sváteční neděli. „Jel jsem na Moravu a nějací dva pánové se jali pěstí. Hele, můžeme spolu politicky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat,“ uvedl na sociálních sítích politik.

Zveřejnil také fotky, na kterých ukázal šrámy, které při napadení utržil. „Ach jo,“ posteskl si Feri nad fotkou, kde má zuby od krve. I když nejprve psal, že „je OK“, nakonec skončil v péči zdravotníků. Na místě zasahovala i Policie ČR

„Jedu do Hradiště, saniťáci si to nenechali vymluvit. Dostal jsem pár ran do hlavy a není mi nejlíp, tak pro jistotu,“ upřesnil Feri.

Politik se netají tím, že se po incidentu necítí právě nejlépe. „Mně je to vlastně blbý vůči všem – policistům i saniťákům. Vždyť jsou svátky. Jel jsem sem (už počtvrtý) na Velikonoce a zkazí to nějací borci, kteří prý říkali něco o negrech,“ dodal zraněný poslanec.

Útok na Feriho odsoudil například předseda ODS Petr Fiala. „Jakékoli fyzické násilí kvůli politickým názorům je zcela nepřijatelné. Napadení @DominikFeri je odsouzeníhodné a ubohé. Panu poslanci přeji, ať je brzy zdravotně v pořádku,“ vzkázal politik, který pochází z Brna.

„'Prý řvali něco o negrech...' Další rasový útok na našem území. Ani tentokrát to ale nebudou islamisté, ale 'skutečně slušní Češi'. Doufám, že budou přísně potrestáni,“ komentoval incident předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.