Dohra útoku na Feriho: Ozval se Klaus mladší i Ovčáček. A Kalousek se pořádně naštval

Většina politiků napříč stranami útok na mladého poslance tvrdě odsoudila. Stranického kolegy se zastali i Miroslav Kalousek, Markéta Pekarová Adamové či Jiří Pospíšil. Ozvali se ale i ti, kteří jinak Dominika Feriho spíše kritizují.

„Poslanec Feri mě několikrát tvrdě inzultoval na sociálních sítích (většinou když jsem nepodal moc dobrý výkon v nějakém rozhovoru nebo tak), často spolu nesouhlasíme. Ale dnes byla dotčena jeho základní občanská práva. "Je suis Dominik Feri" a přeji brzké uzdravení!“ vzkázal prostřednictvím sociálních sítí poslanec Václav Klaus mladší.

A ozval se i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. „Dominikovi Ferimu jsem před několika roky moc rád přispěl do knihy. Teď mu přeji, aby se nenechal zastrašit agresivními hlupáky,“ uvedl v reakci na útok Ovčáček.

Mluvčí ale zároveň retweetoval status, ve kterém se se píše: „TOP Paradoxy. Kalousek se rozhořčuje že zfackovali Feriho. Ale když on mlatil děcko, které mu do oči řeklo svůj názor, tak to bylo v oukeji.“

Kvůli podobným příspěvkům se ozval i Kalousek. „Všem “veleduchům”, kteří dávají rovnítko mezi dnešním útokem na @DominikFeri a mými fackami před 7 lety: Já reagoval na verbální útok a výhrůžku pověšením výchovnými fackami jednoho jednomu. Feriho napadli bezdůvodně dva, s nožem a s rasistickým pokřikem. Nestydíte se?“ podivuje se předseda poslaneckého klubu TOP 09.