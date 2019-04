Praha vypíše tendr na přístřešky MHD, stávající smlouva je prý nevýhodná. Lavičky musí počkat

Město před dvěma lety vybralo v soutěži novou podobu laviček, košů a stojanů na kola, které měly v ulicích nahradit ty současné. Zatím jsou k vidění jen výjimečně, například na Petříně nebo ve Stromovce.

Podle Chabra se zatím hromadná výměna nepřipravuje. "Že by se dělal nějaký velký tendr na obnovu pražských laviček, tak to zatím asi v tuhle chvíli není na pořadu dne," uvedl. Dodal, že to bude ještě předmětem diskuse v koalici a že on se chce nyní zaměřit spíše na otázky kolem nájemních smluv na lavičky s plakátovacími plochami. "Ne všechny jsou pro město úplně výhodné a ne všechny tyto lavičky jsou esteticky vhodné," uvedl.

Soutěž město uspořádalo i na design nových přístřešků MHD. Jejich většinu nyní vlastní a na základě smlouvy s městem provozuje francouzská firma JCDecaux. Minulé vedení magistrátu označilo smlouvu za nevýhodnou a schválilo, že ji nebude prodlužovat. Podle Chabra tento plán dále platí a město připravuje zakázku na pořízení tisíců nových přístřešků.

Smlouva s JCDecaux z roku 1994 se v minulosti dočkala kritiky, podle Svazu provozovatelů venkovní reklamy Praha z příjmů z reklamních plochy na mobiliáři dostává zpět mnohonásobně méně, než je běžné v jiných městech, a město mohlo za dobu trvání smlouvy přijít až o miliardu korun. Podle magistrátu nyní firma městu za pronájem 2500 reklamních ploch platí 12,8 milionu korun s DPH ročně. Součástí dohody je i nefinanční plnění - 585 ploch je vyhrazeno městu a firma musí na základě dodatku z roku 2009 zajistit údržbu mobiliáře.

JCDecaux řeší i spor v souvislosti s reklamními plochami v centru města. Podle obžaloby měl někdejší místostarosta Prahy 1 Michal Valenta, který v té době působil na radnici jako poradce, zvýhodnit firmu při pronájmu čtyř reklamních ploch ve stanici metra Staroměstská. Kromě společnosti a Valenty je obviněn technický ředitel JCDecaux Tomáš Tenzer. Státní zástupce vychází z odposlechů, které jsou součástí obžaloby a na kterých se oba muži na pronájmu domlouvají. Zástupci JCDecaux uvedli, že se firma i přes obvinění chce veřejných zakázek zúčastnit.