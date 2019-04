Babiš se naštval na opozici: To je absolutní hloupost a úmyslná fabulace

Opozice se domnívá, že konec ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) souvisí s kauzou Čapí hnízdo. To ale Babiš odmítá. „Pan Kněžínek přijal v létě 2018 pozici ministra spravedlnosti v době personální tísně nově vznikající vlády po asi 15 minutách přesvědčování. Jeho působení v rezortu spravedlnosti bylo dohodnuto od začátku jako dočasné, proto mě nepřekvapilo, když mi v pondělí 15. 4. sdělil své rozhodnutí, že odchází ze svého postu ministra spravedlnosti. Den poté, tedy v úterý 16. 4., mi pan Kněžínek předal svou písemnou demisi,“ tvrdí premiér.

Fakt, že se někteří politici a média snaží tento krok spojovat s kauzou Čapí hnízdo, je podle něj absurdní. „Je to absolutní hloupost a víte proč? Předně policie učinila svůj krok v rámci pseudokauzy Čapí hnízdo až ve středu - 2 dny po demisi pana Kněžínka. Tedy v době, kdy ji podal, nikdo neznal postoj policie, a to ani moji právníci!“ prská Babiš.

Odmítá také, že by se snažil případ nějak ovlivnit. „Ministr spravedlnosti NEMŮŽE nijak ovlivnit vývoj žádné živé kauzy nebo do ní jakkoliv zasahovat, tedy ani do Čapího hnízda! Všechno je jen úmyslná fabulace vybraných osob. Vlastně se už ani nedivím, je to jak přes kopírák, určitě si pamatujete, že stejný scénář, že se snažím ovlivňovat kauzu Čapí hnízdo, byl používán už při změně policejního prezidenta nebo ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. A co se stalo? Světe div se, žádné zásahy se nedějí, Čapí hnízdo běží dál a policejní vyšetřovatel nebyl “odstraněn”, jak někteří spekulovali,“ zlobí se Babiš.

Někteří politici a novináři varují, že se Marie Benešová, která má Kněžínka nahradit, může pokusit zbavit nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, nebo že může vytvářet tlak na žalobce kvůli kauze Čapí hnízdo. Sama kandidátka na ministryni spravedlnosti to ale odmítla. Popřel to i Babiš, který uvedl, že si Benešovou vybral kvůli boji proti korupci a klientelismu

Kněžínek se podle Babiše vrátí na Úřad vlády, kde bude v pozici odborného náměstka Legislativní rady vlády. „Tato pozice nebyla celou dobu obsazena právě proto, že se celou dobu počítalo, že se na ni pan Kněžínek po svém angažmá na ministerstvu spravedlnosti vrátí. Myslím, že je i z osobních a rodinných důvodu rád. Pan Kněžínek je velice dobrý legislativec, kterého si vážím, a proto jsem velice rád, že bude s touto vládou nadále úzce spolupracovat,“ ujišťuje premiér.