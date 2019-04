ČSSD spustila kampaň pro eurovolby, dává červenou kartu nekvalitním potravinám

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

S fotbalovou červenou kartou pro nekvalitní potraviny pózují kandidáti ČSSD na billboardech v kampani do květnových voleb do Evropského parlamentu (EP). Sociální demokraté dnes na startu závěrečné fáze kampaně představili také desatero europoslance ČSSD, ve kterém se uchazeči o místo v EP zavazují například k tomu, že pro zavedení eura budou hlasovat pouze v případě, pokud to bude výhodné pro všechny občany Česka. ČSSD má na kampaň 11 milionů korun, předseda strany Jan Hamáček by považoval za úspěch zisk sedmi až 11 procent hlasů.