Hnutí STAN poslalo výzvu ČSSD: Nedopusťte to. Zeman získal další figuru na své mocenské šachovnici

„Obracet se v tuto chvíli na A. Babiše nemá smysl. Obracíme se však na @CSSD, která je součástí Babišovy vlády, a která teď jako jediná má možnost s dosazením Marie Benešové na post ministryně spravedlnosti něco dělat. Nedopusťte to, nebo odejděte z vlády,“ uvedlo k velikonoční výzvě na twitteru hnutí STAN.

Předsednictvo hnutí v dokumentu oslovilo sociální demokraty v souvislosti s plánovanou změnou v čele rezortu spravedlnosti. „Ať už je důvod návratu Marie Benešové do křesla ministryně spravedlnosti jakýkoliv, není to dobrá zpráva. Prezident Zeman získal další figuru na své mocenské šachovnici, a její volba je pak definitivním potvrzením Babišovy slabosti prezidenta odmítnout – potřebují se navzájem a jsou schopni pro to udělat mnohé, včetně rozkolísání justice," uvádí ve Velikonoční výzvě hnutí STAN.

Hnutí poukazuje na to, že změna přichází ve chvíli, kdy policie uzavřela vyšetřování kauzy Čapího hnízda a navrhla obžalovat Andreje Babiše. „Případ je teď v rukou státních zástupců, kteří spadají právě pod ministra spravedlnosti. Je přitom velmi pravděpodobné, že spolu dosazení Benešové a návrh na obžalobu souvisí, protože jako nová ministryně spravedlnosti může průběh obžaloby ovlivnit,“ varuje STAN.

„Prezident s premiérem tady rozehráli nebezpečnou partii, která je pro českou veřejnost obtížně pochopitelná, ale která může skončit prohrou každého z nás. Moc zákonodárná, výkonná i soudní mají fungovat nezávisle, jakmile však jedna začne nepřípustně ovlivňovat druhou, jde o porušení rovnováhy v demokracii, a to už se týká nás všech.



I s ohledem na minulost Benešové a na to, jak se rozešla s ČSSD STAN žádá menší z koaličních stran, aby zakročila. „Nedopusťte to, nebo odejděte z vlády. Dejte najevo, že i vy rozumíte tomu, že její příchod je špatná cesta. Ona sama kdysi sociální demokraty odvrhla slovy, že chce pracovat jen se slušnými lidmi. Obracíme se nejen na předsedu ČSSD a místopředsedu vlády Jana Hamáčka, stejně jako na celé vedení sociální demokracie. Obracíme se na každého sociálního demokrata, který vnímá změnu na ministerstvu spravedlnosti stejně neblaze, jako my,“ píše ve výzvě STAN.



Předseda ČSSD Jan Hamáček dnes dal najevo, že jeho strana prozatím odchod z vlády nezvažuje. „Pokud by vláda hlasovala o odvolání nejvyššího státního zástupce, bude to pro @cssd poslední hlasovaní v kabinetu. Věřím však, že platí ujištění našich partnerů, podle kterých k tomu nedojde,“ uvedl na twitteru Hamáček.