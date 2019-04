Zmlaťte TOPkaře! Češi se rozhodli, že vymlátí duši z pravicových politiků

Pokud se někdo domnívá, že útok na Dominika Feriho nebyl motivován rasisticky, tak je velmi naivní. Jistě, bez notné dávky alkoholu by odvahu k primitivnímu činu jeho pachatelé asi nenašli, v tom je jejich „výmluva“ zcela pravdivá. Napadají však každého pokaždé, co si srknou trochu vína? To asi ne, jelikož by už pravděpodobně byli v káznici nebo spíš ve svěrací kazajce psychiatrické léčebny.

Útok měl jistě také politický motiv. Svého času byl napaden i Feriho stranický kolega z TOP 09 Miroslav Kalousek. Známý politik tehdy ve funkci ministra financí byl popliván před budovou ministerstva, která byla obklopena demonstranty. Trnem v oku jim byly „Kalouskovy reformy“ a především dopady ekonomické krize.

Svým arogantním vystupováním si poslanec Kalousek nikdy příliš fanoušků nezískal. Definitivně mu démonickou korunu nasadili jeho političtí soupeři v čele s Andrejem Babišem. V rytmu kalouskovské démonizace se občas svezl i Dominik Feri, jako jeho následovník a pohůnek.

Zde by mohly být i kořeny politické motivace násilného útoku na poslance Feriho. Jenže, co mají společného s obsahem v současnosti prosazované politiky druhé nejmenší parlamentní strany? Vcelku nic. Jen pár lidí dnes dokáže popsat, proč byl před několika lety Miroslav Kalousek nepopulárním ministrem financí, natož se vymezit vůči politickým krokům politika marginální opoziční strany Feriho. Strana se sedmi poslanci mnoho viditelného a kontroverzního prosadit nemůže, natož jediný její řadový poslanec.

Dominik Feri je však jediným poslancem s účesem afro a viditelný je také díky tmavé barvě pleti, nikoliv díky politickým úspěchům, a v těchto intencích probíhal i útok na jeho osobu.

Podobné kontury má celá česká politika. Reálná práce zůstává na pozadí a v popředí jsou černo-bílé zkratky (někdy bohužel v doslovných rasistických souvislostech). Buranský útok je tak viditelným zvednutím pokličky nad českou společností, z pod níž se line odpudivý zápach.