Strach z Benešové? TOP 09 opět předloží novelu na ochranu žalobců, Fiala spílá Babišovi

Spekulace o možném tlaku na odchod nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana se objevily minulý týden po oznámení Kněžínkova odchodu. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes uvedl, že případné hlasování o konci Zemana ve funkci by bylo posledním hlasováním současné vlády ANO a ČSSD.

Menší koaliční strana podle něj nevidí důvod k personálním a systémovým změnám na státních zastupitelstvích. Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila nyní může ČSSD hlasováním o novele ukázat jasně svůj postoj.

Dnes jsme podali návrh, aby nejvyšší státní zástupce nemohl být jen tak odvolán. Reagujeme tím na kontroverzní výměnu min. spravedlnosti za Marii Benešovou, poradkyni Miloše Zemana. Cílem rošády může být odstranění nejvyššího státního zást. Pavla Zemana kvůli kauzám premiéra. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 23. dubna 2019

Podle předsedy ODS Petra Fialy je stále čas vybrat do čela spravedlnosti někoho jiného, kdo nebude vzbuzovat otazníky. "Pokud by měl premiér zájem jednat čestně a v zájmu důvěry v českou justici, měl by se vzdát svého osobního výběru ministra spravedlnosti. V normální demokratické zemi by tento post nechal koaličnímu partnerovi, nebo by hledal jinou dohodu," uvedl Fiala.

Pokud by měl premiér zájem jednat čestně a v zájmu důvěry v justici, měl by se vzdát svého osobního výběru ministra spravedlnosti. V normální demokratické zemi by tento post nechal koaličnímu partnerovi, nebo by hledal dohodu s opozicí na osobě, která nebudí podezření. — Petr Fiala (@P_Fiala) 23. dubna 2019

Novelu TOP 09 Sněmovna zamítla před rokem. Předlohu, která měla také pevně zakotvit funkční období vedoucích žalobců, označili kritici za nahodilou a nevhodnou.

Podle předkladatelů z TOP 09 bylo hlavním cílem návrhu posílení nezávislosti státních zástupců vůči možným politickým vlivům. Pro návrh na zamítnutí předlohy, jak jej v souladu se stanoviskem vlády podali poslanci ANO, hlasovalo 99 ze 146 přítomných poslanců. Proti bylo pět poslanců TOP 09.

Podle novely by měla nejvyššího státního zástupce vláda jmenovat na deset let. Stejný člověk by funkci nemohl vykonávat opakovaně. Funkční období vrchních, krajských a okresních státních zástupců by bylo sedmileté. Nemohli by působit u stejného zastu pitelství dvakrát po sobě. Předloha by rovněž zakotvila kvalifikační požadavky pro tyto žalobce. Náměstky vedoucích žalobců by jmenoval místo ministra spravedlnosti nejvyšší státní zástupce.

Vedoucí státní zástupci by mohli být podle novely odvoláni pouze rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení pro závažné porušení svých povinností. Nyní může nejvyššího státního zástupce odvolat vláda bez uvedení důvodu, ostatní vedoucí státní zástupce pak ministr spravedlnosti pro závažné porušení povinností.