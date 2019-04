Konec Březiny (ČSSD) v Pražské plynárenské? Radní návrh na odvolání schválili

Radní mohou v pozici valné hromady odvolávat členy dozorčích rad pouze v případě firem, jejichž je přímým stoprocentním vlastníkem.

"Schválením materiálu dáváme žádost směrem k Pražské plynárenské holding a Pražské plynárenské ke změně zástupců hlavního města. Věřím, že navržení nominanti budou kvalitními zástupci akcionáře," uvedl Chabr. "To, že daný materiál přichází na radu v dubnu, je v souladu s mými předchozími tvrzeními, že prvním krokem ve vedení města nemají být personální čistky ve všech městských společnostech najednou, neboť městský majetek má více závažnějších a urgentních problémů," dodal.

V pražské koalici Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) se nedávno rozhořel spor mezi primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) a předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem, kdy Hřib Pospíšilovi vytkl, že Březina od podzimních voleb nebyl stále odvolán. Majetek má v koalici na starosti TOP 09. "To nebylo tak, že by pana Březinu chtěl někdo hájit, ale nebylo to úplně prvním krokem, který se měl udělat, má to nějaký přirozený harmonogram," řekl Chabr,

Březina se podle soudů dopustil podvodu v pražském dopravním podniku (DPP), kde od března 2007 do srpna 2011 pobíral plat za vedení dozorčí rady, ačkoli funkci kvůli členství v dozorčí radě jiné firmy podléhající konkurzu vykonávat nesměl.

Nominovaná členka dozorčí rady Zuzana Chlupáčová je právnička a advokátka a rovněž je místopředsedkyní dozorčí rady Úpravna vody Želivka. Jaroslav Vlk je ekonom a analytik a David Procházka působí na pražské VŠE, kde je vedoucím katedry finančního účetnictví a auditingu.

Pražská plynárenská Holding, kterou ovládá hlavní město, je jediným akcionářem společnosti Pražská plynárenská. Ta patří mezi největší dodavatele energií v Česku. Pražská plynárenská Distribuce je součástí koncernu Pražská plynárenská a vznikla v roce 2005.