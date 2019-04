ANO válcuje konkurenci. Které strany by ze Sněmovny vypadly?

S výrazným odstupem za hnutím premiéra Andreje Babiše by skončilo ODS s 14 procenty, Piráti a ČSSD se shodným ziskem 12,5 procenta hlasů a KSČM s 11 procenty. V porovnání s březnem se ani podpora těchto stran nezměnila s výjimkou komunistů, kteří si o 2,5 procentního bodu polepšili.

Volební model do PSP ČR v dubnu 2019. Upozorňujeme, že se nejedná o model k volbám do Evropského parlamentu. Více v tiskové zprávě: https://t.co/VpysAOLmPi pic.twitter.com/QiTVQReLE8 — CVVM (@CVVMcz) 23. dubna 2019

Šesté v pořadí by skončilo hnutí SPD, které by podle volebního modelu získalo šestiprocentní podporu občanů. Podle CVVM ale vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi politickými subjekty nelze říci, zda by se na základě výsledků současného průzkumu do Sněmovny dostalo či nedostalo. Totéž platí i pro KDU-ČSL a STAN, které by podle modelu podpořila ve volbách zhruba čtyři procenta lidí.

Z ostatních stran, které by se do Sněmovny nedostaly, by na tom byla nejlépe TOP 09, která by získala tři procenta hlasů, a Zelení s procentem hlasů.

Volební model podle CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.