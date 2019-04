Kdo všechno poletí se Zemanem do Číny? Doprovod mu budou dělat i známí sportovci

Zeman do Číny odletí ve středu odpoledne. Na čtvrtek má v plánu schůzky s představiteli CITIC a Bank of China. Podle Mynáře bude podepsáno memorandum, ve kterém se Bank of China zaváže do dvou až tří let v ČR investovat "miliardy eur" do českých podniků zastřešených Hospodářskou komorou. Kam budou peníze směřovat, bude záležet na rychlosti a zájmu firem, poznamenal. "Pan prezident (Hospodářské komory) Vladimír Dlouhý mi říkal, že je přetlak požadavků na tento způsob spolupráce," dodal.

Příslib investic Mynář považuje za odpověď na "škarohlídské zprávy", podle kterých Čína v ČR málo investuje. Zeman v minulosti sliboval čínské investice za více než 200 miliard korun, jejich hodnota je ale mnohem nižší. Premiér Andrej Babiš (ANO) je nedávno označil za neuspokojivé. Kriticky se k velikosti investic vyjádřil v rozhovoru s čínskou televizí CCTV minulý týden i Zeman. "Pokud jde o čínské investice v Česku, musím říct, že ty zůstávají stále velmi, velmi nízké. A to mne pochopitelně mrzí," řekl podle přepisu rozhovoru Zeman.

Český prezident by rád viděl mezi velkými čínskými investory v ČR například firmu Huawei. V Pekingu se právě se zakladatelem a generálním ředitelem této firmy Ženem Čeng-fejem setká. Loni na konci roku varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před technologiemi firem Huawei a ZTE. Podle úřadu mohou představovat bezpečnostní riziko. Zeman tvrdí, že chybí konkrétní důkazy. Proti Huawei vystoupily i další státy, především USA. Některé země jsou k firmě benevolentnější.

V pátek a v sobotu se Zeman zúčastní summitu k projektu takzvané nové Hedvábné stezky. CCTV řekl, že bude prosazovat, aby stezka vedla přes Českou republiku například do Německa. Původní plány projektu se zapojením Česka nepočítaly.

V neděli má Zeman v plánu schůzky s prezidentem Siem. S sebou vezme i Jágra s Nedvědem a významné podnikatele. Účast Jágra je podle Mynáře spojena s přípravou zimních olympijských her v Číně v roce 2022 a "velké poptávce po těchto osobnostech zimních sportů". Legendární hokejista by se mohl stát tváří olympiády "minimálně pro lední hokej", řekl Mynář. Nedvěd v Číně spolupracuje s tamní fotbalovou superligou. Během návštěvy by podle kancléře měla být spolupráce prodloužena.

K čínskému prezidentovi se Zemanem půjde i finančník Tykač, který se v Pekingu připojí k podnikatelské delegaci Hospodářské komory, řekla ČTK mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. V Pekingu se podle ní setká se Šu Jin-piaoem, prezidentem čínské energetické firmy China Huaneng Group. Schůzka se bude konat za účasti prezidentů ČR a Číny. Firmy jsou spoluvlastníky nadnárodní společnosti InterGen. "Zahájení spolupráce Sev.en Energy a Huaneng je jednou z nejvýznamnějších ekonomických událostí této mise. Zaručí nejen mezinárodní rozvoj Intergenu, ale otevírá možnosti využití nejmodernějších energetických technologií v Evropě," uvedla Sáričková.

Na závěr své cesty se Zeman zúčastní otevření veletrhu Beijing expo, který se bude věnovat udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí.

V Zemanově delegaci v Číně budou ministři životního prostředí Richard Brabec, kultury Antonín Staněk, zemědělství Miroslav Toman a končící ministři dopravy Dan Ťok a a obchodu Marta Nováková. Nástupce obou Zeman jmenuje už 30. dubna. Staněk podle své mluvčí Marthy Häckl zahájí výstavu českého designu, setká se s čínským ministrem Luo Šu-kangem, se kterým podepíše dohodu o kulturní spolupráci ČR a Číny do roku 2022. Zúčastní se také podpisu memoranda, které umožní České filharmonii intenzivnější spolupráci s čínskými umělci a "chystá se zhlédnout čínskou operu, kterou chce čínská strana dostat do ČR", dodala mluvčí.