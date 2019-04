Šašek Hašek, šašek Babiš. Kalousek se naštval kvůli zdanění restitucí, Hašek mu to ale spočítal

Zastánci zdanění církevních restitucí argumentovali především tím, že byly předražené, to ale Kalousek důrazně odmítl. „Ležely na stole zcela konkrétní čísla a ležely tady na stole také zcela konkrétní lži. Za jednu z nejodpornějších lží, které kdy zazněly v téhle Sněmovně, pokládám tvrzení Ministerstva financí a předsedy vlády, že existuje analýza o tom, že církevní restituce jsou předražené.

Poslanec připomněl, že opozice chtěla zmíněnou analýzu vidět, jenže se jí nedočkala. „Nakonec jsme po několika týdnech marného dotazování zjistili z vyjádření pana premiéra, že neexistuje žádná analýza, o kterou by vláda své drzé tvrzení mohla opřít, že to opírají pouze o tvrzení pana někdejšího prvního místopředsedy ČSSD Michala Haška,“ připomněl Kalousek.

„My z nás, kteří víme, jaký šašek byl pan Hašek, jsme se totálně vyděsili, když jsme zjistili, o jaká a čí tvrzení může vláda České republiky opírat svá autoritativní vyjádření, co je nebo není předražené. O vyjádření pana Haška. Ta diskuze, která tady byla dvacet let předtím, veškeré audity Ernst&Young, Deloitte Touche, to nebylo vůbec důležité, pan Hašek něco řekl a ten šašek to po něm opakoval. Pardon, pan Hašek něco řekl a pan premiér to po něm opakoval. A půlka národa je přesvědčená, že to tak bylo. Není. Rozděluje to společnost a udržujete ji ve lži, dámy a pánové,“ varoval ve své řeči Kalousek.

Michal Hašek už ve Sněmovně nesedí a tak se proti Kalouskovým výrokům ohradil alespoň prostřednictvím sociálních sítí. „Tak si mne vzal dnes do úst při jednání o zdanění církevních restitucí Miroslav Kalousek. A nazval mne "šaškem Haškem". Byla doba, kdy jsem Miroslava Kalouska respektoval jako zdatného politického soupeře a protihráče,“ vzpomíná nejdelší jihomoravský hejtman.

S Kalouskem prý tehdy bojovali tvrdě, ale korektně. !I nějakou slivovici jsme vypili. Já jsem z vrcholové parlamentní politiky pryč už 5 let. Mirkovi Kalouskovi asi už zůstala jen ta slivovice a občasná rétorická cvičení, ve kterých však popírá i sám sebe z minulosti. Z někdejšího respektovaného soupeře už k mé velké lítosti zůstala jen karikatura kdysi nejschopnějšího pravicového politika v zemi, která žije ze své historie a mizící podstaty. Bohužel. O tom, jak vyjednával o vládě s Jiřím Paroubkem po volbách 2006 v mojí sněmovní kanceláři šéfa poslaneckého klubu ČSSD, tedy jeho slovy šaška Haška, zase někdy příště...“ rýpnul si Hašek.