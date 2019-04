Topolánek útočí: Vzpomeňte si, až se ti šmejdi pohrnou na Velehrad

Majetek byl církvím zabaven v několika etapách. Velká část za Josefa II., další v rámci pozemkové reformy Československé republiky a největší díl v 2. pol. 20. století. Tehdejší komunistická vláda se pak zavázala za zabavený majetek vyplácet finanční platy všem církvím a náboženským společnostem.

Po roce 1989 se československá vláda pokoušela vyřešit problém celkovou restitucí, ale ta těsně hlasováním v tehdejším parlamentu neprošla. Na odluce církve od státu panovala veřejná i politická shoda, ovšem její samotná realizace byla problematická. Pokoušela se ji vláda současného prezidenta Zemana, ale neúspěšně, a těsně neprošel ani návrh na restituci druhé vlády Mirka Topolánka.

Poupravený návrh Topolánkovy vlády prosadil jeho nástupce Petr Nečas. Zákon i bez podpisu prezidenta Václava Klause vešel v platnost v roce 2013.

Na přípravy si Topolánek vzpomněl i ve svém komentáři na sociálních sítích. "Na nápravě křivd vůči církvím makalo několik vlád, mraky odborníků církevních i laických, 2 primasové. Osobně mi na tom záleželo a PN (tehdejší premiér Petr Nečas poz. red.) to dotáhl do zdárného konce. Vzpomeňte si, až se zase ti šmejdi pohrnou na Velehrad nebo do Boleslavi. Nebo se budou provolávat přáteli Izraele," obvinil z pokrytectví na Twitteru poslance ANO, ČSSD, SPD, kteří hlasovali pro návrh KSČM zdanit finanční náhrady za 44 % nevráceného majetku (56 % bylo vráceno v současném stavu, zbytek si stát ponechal a zavázal se zaplatit náhrady).

K historickým konotacím se vrátil bývalý premiér i v jiném příspěvku. "Deset dní nás dělí od výročí Akce K, kdy v noci Stb a milicionáři násilím obsadili kláštery a řeholní bratry nahnali do koncentráků. Ano, ta Stb, jejíž agentem byl premiér Babiš, který aktivně posvětil dnešní opakovanou loupež. Fujtajbl, pěkně se nám historie cyklí."

Opozice chystá žalobu k ústavnímu soudu, tudíž o tom, jestli církve budou platit z finančních náhrad daň bude rozhodovat soud.