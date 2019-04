Komunisty jsme měli zakázat. Politici zuří kvůli restitucím, ozval se Drahoš i další známé tváře

„Kvůli uprchlické krizi se mnozí politici odkazují na křesťanské tradice. Ale když dojde na církevní restituce, křesťanské tradice jsou tytam. Vadí nám útlak křesťanů na Srí Lance či muslimů na Novém Zélandu, a přitom náboženským skupinám sami chystáme křivdu #CirkevniRestituce,“ poznamenal na twitteru předseda STAN Vít Rakušan.

„Církevní restituce jsou vrácením ukradeného majetku, nápravou komunistického bezpráví. Právě dodržování principů právního státu je ještě důležitější než samotné restituce. KSČM, ČSSD a ANO totiž de facto říkají, že smlouvy a zákony neplatí, když se to nehodí. Takový stát nechci,“ varuje první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Bylo by super, kdyby ČSSD napravila nespravedlnost a zaplatila rodině pana Altnera dluh, který stále má. Zdaňovat ukradené, nevrácené a finančně nahrazené, to ČSSD umí, ale zaplatit dluh, který tato strana má, to ne. pic.twitter.com/hsJ0aghh68